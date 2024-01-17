ВИДЕО. «Скажи мне это в лицо». Джокович устроил жаркую перепалку с фаном на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович повздорил с фанатом на трибунах во время матча против представителя Австралии Алексея Попырина на Australian Open-2024.

Во время поединка серб услышал выкрики с трибун в свой адрес. Джокович принял это близко к сердцу и подошел к фанатской трибуне разбираться.

«Хочешь что-то сказать? Хочешь мне что-то сказать? Иди сюда и скажи мне в лицо. Иди сюда», – эмоционально обратился к болельщику Новак.

Сам матч закончился непростой победой Джоковича (6:3, 4:6, 7:6, 6:3). Эта победа стала для серба уже 30-й на Australian Open.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Новак сыграет против 32-й ракетки мира – аргентинца Томаса Этчеверри, который сегодня переиграл француза Гаэля Монфлиса.