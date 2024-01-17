Джокович в напряженном матче обыграл 43-ю ракетку мира

Первая ракетка мира Новак Джокович в очень сложном для себя матче переиграл представителя Австралии Алексея Попырина, который идет на 43-м месте в рейтинге ATP и вышел в третий раунд Australian Open-2024.

В первом сете знаменитый серб взял один гейм на подаче Попырина и выиграл 6:3. А вот уже во втором сете Алексею удалось порадовать местную публику и переиграть Джоковича 6:4.

Наиболее зрелищным получился третий сет. При счете 5:4 на подаче Джоковича у Попырина было три сетбола, но серб все их отыграл, а потом оказался сильнее на тайбрейке 7:4. Решающую партию Джокович забрал уже без проблем 6:3.

Эта победа стала для Джоковича уже 30-й на Australian Open.

В третьем круге Новак сыграет против 32-й ракетки мира – аргентинца Томаса Этчеверри. В первом раунде он выбил Энди Маррея, а сегодня справился с Гаэлем Монфлисом.