ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца
Английская Премьер-лига назвала имена претендентов на лучший гол и вратарский сейв в январе.
На награду автора лучшего забитого гола в январе традиционно претендуют восемь футболистов: Бернарду Силва, Оскар Бобб (оба - Манчестер Сити), Энтони Гордон (Ньюкасл), Данило (Ноттингем Форест), Нил Мопе (Брентфорд), Бреретон Диас (Шеффилд Юнайтед), Эберечи Эзе и Майкл Олисе (оба - Кристал Пэлас).
На лучший сейв в январе номинированы шесть спасений ворот. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, против Эвертона), Джордже Петрович (Челси, против Ливерпуля), Джордан Пикфорд (Эвертон, против Астон Виллы и Фулхэма). Мартин Дубравка из Ньюкасла также номинирован на приз дважды. На награду претендуют его сейвы в матчах против Ливерпуля и Манчестер Сити.
Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Проголосовать за своего фаворита можно будет до 12 февраля включительно.
Ранее АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку лиги в январе.