ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца

Английская Премьер-лига назвала имена претендентов на лучший гол и вратарский сейв в январе.

На награду автора лучшего забитого гола в январе традиционно претендуют восемь футболистов: Бернарду Силва, Оскар Бобб (оба - Манчестер Сити), Энтони Гордон (Ньюкасл), Данило (Ноттингем Форест), Нил Мопе (Брентфорд), Бреретон Диас (Шеффилд Юнайтед), Эберечи Эзе и Майкл Олисе (оба - Кристал Пэлас).

🚨 January @premierleague GOTM nominees are here!



8 goals to kick off 2024, but only one can win @Budweiser Goal of the Month 🏆⚽️



Who gets your vote? pic.twitter.com/odxNDy36Gh — Budweiser Football (@budfootball) February 8, 2024

На лучший сейв в январе номинированы шесть спасений ворот. Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, против Эвертона), Джордже Петрович (Челси, против Ливерпуля), Джордан Пикфорд (Эвертон, против Астон Виллы и Фулхэма). Мартин Дубравка из Ньюкасла также номинирован на приз дважды. На награду претендуют его сейвы в матчах против Ливерпуля и Манчестер Сити.

Show-stopping saves in January 😤



Who gets your vote for @Castrol Save of the Month?#PLAwards | 🗳️ Watch the saves and make your vote: https://t.co/ICa4bkMKzX pic.twitter.com/FHDQd0r1f1 — Premier League (@premierleague) February 8, 2024

Starting the year as strongly as the previous year ended. Here are the nominees for January’s @premierleague Castrol Save of the Month... 👏 pic.twitter.com/co9T6UAsGA — Castrol (@Castrol) February 8, 2024

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Проголосовать за своего фаворита можно будет до 12 февраля включительно.

Ранее АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку лиги в январе.