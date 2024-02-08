Стали известны претенденты на приз лучшему игроку АПЛ в январе

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока месяца в Премьер-лиге за январь. Шесть игроков попали в шорт-лист по версии EA SPORTS.

На награду будет претендовать Элайджа Адебайо из Лутона, который сделал первый в карьере хет-трик, когда Лутон Таун обыграл Брайтон (4:0).

Номинирован на награду молодой защитник Ливерпуля Конор Брэдли. Защитник забил гол и сделал еще результативные передачи, когда Ливерпуль разгромил Челси (4:1).

Вполне заслуженно в списке представлен Кевин Де Брюйне. Бельгиец показывает футбол высокого уровня, вернувшись после травмы.

Также на награду претендуют Диогу Жота (Ливерпуль), Габриэль (Арсенал) и Ришарлисон (Тоттенхэм).

6️⃣ standout stars ✨



Who is your @EASPORTSFC Player of the Month? 🏆#PLAwards | 🗳️ Watch their highlights and vote: https://t.co/mPN5HlvGUJ pic.twitter.com/E7TjWemmJk — Premier League (@premierleague) February 8, 2024

Победитель будет определен путем открытого голосования болельщиков и голосов экспертов. Проголосовать за своего фаворита можно будет до 12 февраля.