Стали известны претенденты на приз лучшему игроку АПЛ в январе
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока месяца в Премьер-лиге за январь. Шесть игроков попали в шорт-лист по версии EA SPORTS.
На награду будет претендовать Элайджа Адебайо из Лутона, который сделал первый в карьере хет-трик, когда Лутон Таун обыграл Брайтон (4:0).
Номинирован на награду молодой защитник Ливерпуля Конор Брэдли. Защитник забил гол и сделал еще результативные передачи, когда Ливерпуль разгромил Челси (4:1).
Вполне заслуженно в списке представлен Кевин Де Брюйне. Бельгиец показывает футбол высокого уровня, вернувшись после травмы.
Также на награду претендуют Диогу Жота (Ливерпуль), Габриэль (Арсенал) и Ришарлисон (Тоттенхэм).
Победитель будет определен путем открытого голосования болельщиков и голосов экспертов. Проголосовать за своего фаворита можно будет до 12 февраля.