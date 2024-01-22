Вест Хэм получил отказ в трансфере форварда из клуба Премьер-лиги

Интерес Вест Хэма к форварду Астон Виллы Джону Дюрану так и останется интересом.

По сообщению Daily Mail, «молотобойцы» в ответ на трансферное предложение по колумбийцу получили отказ. Ранее главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери не исключил возможность продажи игроков, чтобы выполнять правила финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что Дюраном так же интересуется Челси и ряд других клубов. Астон Вилла заплатила за него клубу МЛС Чикаго в январе 2023 года приблизительно 17 миллионов евро.

Форвард в нынешнем сезоне не получает достаточно игрового времени от Унаи Эмери. Дюран сыграл в 23 матчах, но получил лишь 662 минуты на поле. За это время он отметился четырьмя голами и одним ассистом.

В стартовом составе он выходил преимущественно в Лиге конференций, Кубке Англии и Кубке английской лиги. В АПЛ он ни разу не оказался в стартовом составе Астон Виллы.