Вест Хэм готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать нигерийского форварда

Вест Хэм будет пытаться усилить свою линию нападения уже во время зимнего трансферного кона. В их поле зрения попал нигерийский нападающий Байер Леверкузена Виктор Бонифасе. Игрок добился огромного успеха после перехода в немецкий клуб из бельгийского Унион Сент-Жиллуаза.

По сообщениямTheSun, Вест Хэм готов выложить огромную сумму денег за нападающего, и даже согласны побить свой транферный рекорд.

Помимо нигерийца «молоты» интересуются нападающим Астон Виллы Джоном Дюраном, но на него есть спрос и других клубов, в том числе им интересуется Челси.

Ради заключения сделки с Бонифасе Вест Хэм готов распрощаться с Саидом Бенрахмой, к которому проявляли интерес ряд французских клубов.

Виктор Бонифасе – воспитанник нигерийского клуба Реал Сапфир. В начале 2019 года подписал контракт с норвежским Будё-Глимт, а летом 2022 года перешел в Унион Сент-Жиллуаз за€6,1 млн. Байер подписал нападающего прошлым летом за€20,5 млн. По данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта игрока на данный момент составляет€40 млн.

Виктор провел за Байер 23 матча, в которых забил шестнадцать голов и отдал восемь результативных передач. На данный момент занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.