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Вест Хэм готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать нигерийского форварда

Новости футбола Сегодня, 04:14
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Вест Хэм готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать нигерийского форварда Вест Хэм готов побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать нигерийского форварда

Вест Хэм будет пытаться усилить свою линию нападения уже во время зимнего трансферного кона. В их поле зрения попал нигерийский нападающий Байер Леверкузена Виктор Бонифасе. Игрок добился огромного успеха после перехода в немецкий клуб из бельгийского Унион Сент-Жиллуаза.

По сообщениямTheSun, Вест Хэм готов выложить огромную сумму денег за нападающего, и даже согласны побить свой транферный рекорд.

Помимо нигерийца «молоты» интересуются нападающим Астон Виллы Джоном Дюраном, но на него есть спрос и других клубов, в том числе им интересуется Челси.

Ради заключения сделки с Бонифасе Вест Хэм готов распрощаться с Саидом Бенрахмой, к которому проявляли интерес ряд французских клубов.

Виктор Бонифасе – воспитанник нигерийского клуба Реал Сапфир. В начале 2019 года подписал контракт с норвежским Будё-Глимт, а летом 2022 года перешел в Унион Сент-Жиллуаз за€6,1 млн. Байер подписал нападающего прошлым летом за€20,5 млн. По данным статистического порталаTransfermarkt стоимость контракта игрока на данный момент составляет€40 млн.

Виктор провел за Байер 23 матча, в которых забил шестнадцать голов и отдал восемь результативных передач. На данный момент занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги.

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