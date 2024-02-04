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В Пари Сен-Жермен нашли замену Мбаппе. Они нацелились на португальского нападающего Милана

Новости футбола 04 фев 2024, 03:13
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
В Пари Сен-Жермен нашли замену Мбаппе. Они нацелились на португальского нападающего Милана В Пари Сен-Жермен нашли замену Мбаппе. Они нацелились на португальского нападающего Милана

Как вчера сообщалось, трансефрная сага с участием Килиана Мбаппе, завершилась, и француз всё же принял решение летом покинуть Пари Сен-Жермен и перейти в Реал Мадрид.

На следующей неделе французский спортсмен собирается официально заявить о своем намерении покинуть парижский клуб. Несмотря на то, что Мбаппе не проинформировал ПСЖ напрямую, он уже подтвердил свой выбор.

В результате парижане переходят к плану Б, и как сообщает Маттео Моретто из Relevo, чемпионы Франции начали поиск потенциальных замен Мбаппе на рынке.

На данный момент фаворитом ПСЖ является нападающий Милана и сборной Португалии Рафаэль Леау. Во время последнего трансферного окна его уже связывали с переездом в столицу Франции.

Согласно даннымTransfermarkt, на данный момент, стоимость контракта игрока составляет€90 млн, но в случае настроя ПСЖ приобрести игрока итальянцы могут запросить за него более крупную сумму.

Рафаэль Леау является воспитанником португальского Спортинга. Он уже выступал в Лиге 1, когда в 2018 году играл в Лилле, но всего через год его контракт был выкуплен Миланом за€29,5 млн.

В текущем сезоне за «россонери» нападающий провел 27 матчей, в которых забил шесть голов и столько же отдал результативных передач.

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ПСЖ Милан Лига 1 Франция Серия А Италия
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