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В Милане хотят пригласить бывшего тренера сборной Испании

Новости футбола Вчера, 13:48
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Бывший тренер сборной Испании может возглавить Милан Бывший тренер сборной Испании может возглавить Милан

Милан продолжает поиски потенциальной замены главному тренеру Стефано Пиоли.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, боссы итальянского клуба серьезно присматриваются к известному испанскому тренеру Хулену Лопетеги. Отмечается, что руководство россонери очень высоко оценивает методы работы специалиста. В клубе уверены в способности Лопетеги развивать молодой и успешный проект.

Последним местом работы 57-летнего Лопетеги был Вулверхэмптон, который он покинул летом 2023 года. Также испанец известен по работе с Севильей, Реалом, Порту Райо Вальекано, национальной сборной Испании, молодежными и юношескими командами страны. Вместе с Севильей специалист выигрывал Лигу Европы в 2020 году.

Милан занимает третью строчку в Серии А. Итальянские СМИ сообщали, что летом команду возглавит экс-наставник Интера, Ювентуса и сборной Италии Антонио Конте.

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