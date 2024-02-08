В Милане хотят пригласить бывшего тренера сборной Испании

Милан продолжает поиски потенциальной замены главному тренеру Стефано Пиоли.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, боссы итальянского клуба серьезно присматриваются к известному испанскому тренеру Хулену Лопетеги. Отмечается, что руководство россонери очень высоко оценивает методы работы специалиста. В клубе уверены в способности Лопетеги развивать молодой и успешный проект.

Последним местом работы 57-летнего Лопетеги был Вулверхэмптон, который он покинул летом 2023 года. Также испанец известен по работе с Севильей, Реалом, Порту Райо Вальекано, национальной сборной Испании, молодежными и юношескими командами страны. Вместе с Севильей специалист выигрывал Лигу Европы в 2020 году.

Милан занимает третью строчку в Серии А. Итальянские СМИ сообщали, что летом команду возглавит экс-наставник Интера, Ювентуса и сборной Италии Антонио Конте.