Конте возвращается в Италию. Известен клуб, который примет экс-тренер Интера

Бывший главный тренер Интера, Ювентуса и сборной Италии Антонио Конте после почти годичной паузы после ухода из Тоттенхэма возвращается в профессию.

Как сообщает Telelombardia, специалист перед началом сезона 2024/2025 примет Милан, сменив на этой должности Стефано Пиоли, который работает с командой с 2019 года.

Ранее Милан так же не сумел выйти из группы Лиги чемпионов, посев третье место в квартете с Ньюкаслом, ПСЖ и дортмундской Боруссией и сообщалось, что Пиоли могут дать второй шанс, если команда выиграет Лигу Европы.

Во внутреннем первенстве «россонери» сейчас идут на третьем месте, отставая от лидеров из Интера на восемь очков, имея на один сыгранный матч больше.

Ранее сообщалось, что Милан рассматривал возможность аренды защитника лондонского Арсенала Якуба Кивьора.