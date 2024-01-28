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Милан пытается арендовать защитника Арсенала

Новости футбола Сегодня, 16:01
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Милан пытается арендовать защитника Арсенала Милан пытается арендовать защитника Арсенала

Милан продолжает работать над подписанием центрального защитника в январе. На приобретении центрбека в зимнее трансферное окно настаивает главный тренер россонери Стефано Пиоли.

По информации Football Italia, миланский клуб связывался с Арсеналом по поводу аренды польского защитника Якуба Кивиора. Канониры уведомили Милан, что готовы обсуждать только платную аренду с обязательством выкупа.

Другим кандидатом является бывший центральный защитник Ювентуса и Аталанты Мерих Демирал, который сейчас выступает за Аль-Ахли. Саудовский клуб при этом не горит желанием отпускать игрока.

Маловероятно, что Милан будет вкладывать большую сумму в защитника в январе. Россонери ориентируются на бюджетные варианты или аренды.

Ранее сообщалось, что Милан вернет форварда Дивока Ориги из аренды, чтобы продать его в МЛС.

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