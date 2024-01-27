Милан вернет Ориги из аренды, чтобы продать его в МЛС

Бельгийский форвард Дивок Ориги летом 2022-го года на правах свободного агента покинул Ливерпуль и перебрался в итальянский Милан. Однако заиграть в составе «россонери» нападающий не сумел и вскоре вернулся в АПЛ, чтобы провести год в аренде в составе Ноттингем Форест.

Однако Ориги также не получил много игрового времени в составе «лесников», и после всего 178 минут в девяти матчах решил пересмотреть свои перспективы.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что Милан получил предложение от Лос-Анджелеса в размере 5 миллионов евро за трансфер Ориги. По всей видимости, «россонери» быстро приняли это предложение. В ближайшие дни ожидается возвращение Ориги в Италию, а затем он отправится в США, где выберет следующий клуб среди Лос-Анджелеса, Цинциннати и Далласа, готовых также заплатить 5 миллионов евро за его трансфер.