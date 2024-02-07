В гонке за подписание «нового Бускетса» Арсенал получил конкурентов

Под конец трансферного окна мы сообщали о том, что лондонский Арсенал нацелилсяна подписание полузащитника испанского Реал Сосьедада,Мартина Зубимендикоторого локальная пресса называла «новым Бускетсом». Как известно, зимой трансферу не было суждено случится, а летом «канониры» получат конкурентов.

По сообщениюCaughtOffside, неподдельный интерес к подписанию 24-летнего полузащитника так же проявляют Барселона и Бавария.

Однако, несмотря на то, что ранее Фабрицио Романо подтвердил некоторые недавние сообщения о том, что Арсенал готовится к подписанию Зубименди летом, похоже, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Сообщалось, что Арсенал был заинтересован в подписании испанца во времязимнеготрансферного окна, но Зубименди не захотел покидать Сосьедад из-за погони за Лигой чемпионов.