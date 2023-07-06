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В доме президента ПСЖ прошли обыски

Новости футбола Сегодня, 03:00
В доме президента ПСЖ прошли обыски Фото: твиттер ПСЖ

Полиция Центрального управления по борьбе с организованной преступностью провела обыск в доме президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Такие меры были вызваны в связи с подозрениями миллиардера в коррупции, пишет RMC Sport.

По информации источника, сотрудники полиции ожидали Аль-Хелаифи возле его самолета перед пресс-конференцией, на которой должно было быть объявлено о назначении нового главного тренера.

Издание отмечает, что Аль-Хелаифи принял решение сотрудничать с властями и предоставил доступ к своему дому.

5 июля состоялась пресс-конференция, на которой президент ПСЖ сообщил об уходе главного тренера команды Кристофа Гальтье. Также в этот вечер он представил нового главного тренера – испанца Луиса Энрике.

В прошлом сезоне ПСЖ под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции, однако полностью провалился на европейской арене.

Луис Энрике остался без работы после чемпионата мира в Катаре, который прошел в конце 2022 года. Там он руководил сборной Испании.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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