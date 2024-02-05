"Увольте Почеттино". Как фанаты Челси отреагировали на десятое поражение в лиге

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Челси продолжает демонстрировать плохие результаты в этом сезоне.

В воскресенье, 4 февраля, "синие" на Стэмфорд Бридж принимали Вулверхэмптон. На гол Коула Палмера гости ответили хет-триком Куньи, а еще один гол в ворота Челси забил Дисаси, который в попытках заблокировать удар соперника срезал мяч в свои ворота. Забитый мяч Тиаго Силвы никакого значения не имел, а Челси снова пропустил четыре мяча в одном поединке.

Болельщики Челси, и вообще поклонники футбола, устроили настоящий "бум" в социальных сетях Челси, Премьер-лиги и других фанатских страницах. Преимущественно, все из них требуют увольнения главного тренера Маурисио Почеттино. Также, есть мнения о том, что это новые владельцы "синих" виноваты в этой ситуации.

DailySports подготовил для вас самые популярные комментарии в социальных сетях на эту тему.

Напомним, что стало известно, будет ли Челси увольнять главного тренера Маурисио Почеттино.