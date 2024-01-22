Уотфорд вернёт своего бывшего нападающего

Бывший нападающий Уотфорда Деннис Боннавентуре вернется в стан «шершней».

По сообщению Фабрицио Романо, форвард будет пребывать в клубе на правах аренды с Ноттингем Форрест до конца сезона. Более того, он согласился на сокращение зарплаты на 70%, чтобы помочь своему клубу вернуться в АПЛ.

Форвард уже представлял Уотфорд в сезоне 2021/2022. Тогда за команду он отметился десятью голами и шестью ассистами, после чего перебрался в Ноттингем Форрест, которому принадлежит и поныне.

Его выступление в стане «лесников» в сезоне 2022/2023 нельзя назвать выдающимся, ведь в 25 матчах он забил только два гола, после чего его отправили в годовую аренду в турецкий Истанбул Башакшехир.

Его контракт с Ноттингем Форрест действителен до лета 2026 года, аTransfermarktоценивает Денниса в 5,5 миллиона евро.

Уотфорд ныне пребывает на девятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа и может оказаться даже вне зоны матчей за право участия в АПЛ, не говоря уже о прямой путевке.

Ранее главный тренер «лесников» Нуну Ешпириту Санту прокомментировал потенциальное снятие очков с команды за нарушения правила финансового фейр-плей.