Главный тренер Ноттингем Форрест прокомментировал возможное снятие очков с команды

Главный тренер Ноттингем Форрест Нуну Эшпириту Санту прокомментировал потенциальное наказание для его клуба из-за нарушения правил прибыльности и устойчивости.

Как заявил португальский специалист на пресс-конференции перед матчем-переигровкой Кубка Англии с Блэкпулом, это не будет иметь ни малейшего влияния на «лесников»:

«Это ничего не изменит, мы продолжим работу. Баланс состава важен и нам нужно его организовать. Смысл полагает в том, чтобы попробовать улучшить наш состав, это нелегко, особенно в это окно, но мы будем работать над этим».

Правила PSR предусматривают, что клубы могут потерять максимум 105 миллионов фунтов стерлингов за трехлетний цикл, или 35 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

Ранее АПЛ заявила, что из-за нарушения правил прибыльности и устойчивости с Эвертона и Ноттингем Форреста на клубы могут наложить наказание в виде штрафа или снятие очков.

«Ириски» в этом сезоне уже лишились десяти баллов в турнирной таблице АПЛ.