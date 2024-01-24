Триллер длительностью пять сетов. Медведев победил Хуркача в битве за полуфинал Aus Open

Третья ракетка мира, Даниил Медведев, одержал победу в четвертьфинальном матче первого мейджора 2024 года, Australian Open, над поляком Хубертом Хуркачем.

Медведев считался абсолютным фаворитом противостояния, однако Хуркачу удивил соперника, затянув игру до пятого сета. В решающей партии ключевым стал седьмой гейм: поляк отдал свою подачу Медведеву, и тот этот шанс на победу уже не упустил. Игра продолжалась четыре часа и три минуты.

Для Даниила это третий полуфинал в карьере на Aus Open: в 2021 и 2022 годах он доходил до финала, однако не выигрывал турнир.

Хуберт Хуркач, выйдя в четвертьфинал, показал свой лучший результат на кортах в Мельбурне. До этого поляк только один раз в карьере участвовал в полуфиналах Мейджоров.

Хуберт Хуркач - Даниил Медведев 6:7, 6:2, 3:6, 7:5, 4:6