93-я ракетка мира стала полуфиналисткой Australian Open

Украинка Даяна Ястремская, которая занимает 93-е место в рейтинге WTA, сенсационно пробилась в полуфинал Australian Open.

В четвертьфинале 23-летняя спортсменка в двух сетах обыграла 19-летнюю чешку Линду Носкову. В первом сете Ястремская отдала второй гейм на своей подаче, но сразу же сравняла счет, выиграв на приеме. После этого украинка еще раз выиграла гейм на подаче Носковой и завершила сет 6:3.

В решающей партии представительница Украины не ошибалась на своих подачах и выиграла 6:4.

Ястремская впервые в истории сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Также она стала первой украинкой, которая пробилась так далеко на Australian Open.

Соперницей Ястремской по полуфиналу будет победительница матча между Чжэн Циньвэнь и Анной Калинской.

Напомним, в первом полуфинале Арина Соболенко сыграет против Коко Гофф.