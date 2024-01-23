Стала известна первая полуфинальная пара Australian Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая на Australian Open 2024, не представляет никакую страну, стала второй полуфиналисткой турнира.

В четвертьфинале победительница прошлогоднего Australian Open без сложностей переиграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову.

По ходу первого сета Соболенко отдала один гейм на своей подачи, но трижды была успешной на приеме и в итоге выиграла 6:2.

Второй сет складывался по тому же сценарию, а Соболенко в итоге выиграла 6:3.

В полуфинале она сыграет против Коко Гофф, которая сегодня обыграла украинку Марту Костюк.