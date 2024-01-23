Гофф впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open

Четвертая ракетка мира Коко Гофф стала первой полуфиналисткой Australian Open.

19-летняя американка в трех сетах переиграла 37-й номер мирового рейтинга Марту Костюк, для которой этот четвертьфинал был первым в карьере на турнирах Большого шлема.

В первых двух сетах спортсменки доводили игру до тай-брейка. В первом Гофф была сильнее 8:6, а вот второй уже выиграла украинка 7:3.

В решающем сете Костюк проиграла три гейма на своей подачи и потерпела итоговое поражене 2:6.

Для Гофф этот выход в полуфинал Australian Open является первым в карьере.

Соперницей Гофф по полуфиналу будет победительница матча между Барборой Крейчиковой и Ариной Соболенко.