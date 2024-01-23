Гофф впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open
Новости тенниса Сегодня, 02:09
Getty Images
Четвертая ракетка мира Коко Гофф стала первой полуфиналисткой Australian Open.
19-летняя американка в трех сетах переиграла 37-й номер мирового рейтинга Марту Костюк, для которой этот четвертьфинал был первым в карьере на турнирах Большого шлема.
В первых двух сетах спортсменки доводили игру до тай-брейка. В первом Гофф была сильнее 8:6, а вот второй уже выиграла украинка 7:3.
В решающем сете Костюк проиграла три гейма на своей подачи и потерпела итоговое поражене 2:6.
Для Гофф этот выход в полуфинал Australian Open является первым в карьере.
Соперницей Гофф по полуфиналу будет победительница матча между Барборой Крейчиковой и Ариной Соболенко.
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