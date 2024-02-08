Тотальное несчастье. Хавбек Ливерпуля снова травмировался после пятиминутного возвращения на поле

Полузащитник Ливерпуля Тьяго Алькантара получил травму в первом же матче после длительного отсутствия.

В прошлое воскресенье испанец появился на поле впервые в сезоне в игре против Арсенала (1:3). Хавбек вернулся на поле спустя 281 день отсутствия из-за проблем с бедром. Испанец вышел на замену за пять минут до конца основного времени.

После игры стало известно, что Алькантара получил новую мышечную травму. Сроки восстановления хавбека неизвестны.

Алькантара перешел в Ливерпуль из Баварии в 2020 году. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В общей сложности испанец сыграл 98 матчей за команду Юргена Клоппа, в которых забил три гола и шесть раз ассистировал партнерам. Его контракт с клубом истекает в июне.

Ливерпуль лидирует в АПЛ, но у Манчестер Сити на два очка меньше при одной игре в запасе.