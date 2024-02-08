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Тотальное несчастье. Хавбек Ливерпуля снова травмировался после пятиминутного возвращения на поле

Новости футбола Вчера, 15:06
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Тотальное несчастье. Хавбек Ливерпуля снова травмировался после пятиминутного возвращения на поле Тотальное несчастье. Хавбек Ливерпуля снова травмировался после пятиминутного возвращения на поле

Полузащитник Ливерпуля Тьяго Алькантара получил травму в первом же матче после длительного отсутствия.

В прошлое воскресенье испанец появился на поле впервые в сезоне в игре против Арсенала (1:3). Хавбек вернулся на поле спустя 281 день отсутствия из-за проблем с бедром. Испанец вышел на замену за пять минут до конца основного времени.

После игры стало известно, что Алькантара получил новую мышечную травму. Сроки восстановления хавбека неизвестны.

Алькантара перешел в Ливерпуль из Баварии в 2020 году. Сумма трансфера составила 22 миллиона евро.

В общей сложности испанец сыграл 98 матчей за команду Юргена Клоппа, в которых забил три гола и шесть раз ассистировал партнерам. Его контракт с клубом истекает в июне.

Ливерпуль лидирует в АПЛ, но у Манчестер Сити на два очка меньше при одной игре в запасе.

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