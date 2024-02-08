Теофимо Лопес поделился ожиданиями от битвы против Ортиса

В ночь на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе, американец Теофимо Лопес, проведет поединок против своего соотечественника Джемейна Ортиса.

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Лопес высказал свое мнение о будущем сопернике, не обойдя стороной бой Ортиса против Василия Ломаченко.

«Прямо сейчас я полностью сконцентрирован на том, что мне предстоит сделать. Это бой против Джамейна Ортиса. Я не могу не заметить этого парня. Я не могу совершать те же ошибки, что и перед предыдущими своими боями. Сейчас все мысли о нем. Мне приходится напоминать себе каждый день и каждую ночь, что это самый крутой парень, с которым мне предстоит встретиться. Это самый крутой парень. Этот парень прямо здесь разрушает все, над чем я так усердно работал, поэтому я не собираюсь никому ничего отдавать просто так. Я должен оставаться с ним очень бдительным, когда выхожу на ринг. Я знаю, что встречаюсь с кем-то, у кого есть навыки, и его нельзя упускать из виду. Мы видели Ортиса против Василия Ломаченко, и он дал ему возможность побороться за свои деньги. Я думаю, он справился хорошо. Я думаю, их план на бой был хорошим. Это вся дистанция в 12 раундов», - сказал Лопес BoxingScene.

Лопес в июне 2023 года добыл убедительную победу над бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором единогласным решением судей. Ортис уступил Ломаченко единогласным решением судей.