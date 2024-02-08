EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости бокса Теофимо Лопес поделился ожиданиями от битвы против Ортиса

Теофимо Лопес поделился ожиданиями от битвы против Ортиса

Новости бокса Сегодня, 13:11
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Теофимо Лопес поделился ожиданиями от битвы против Ортиса Теофимо Лопес поделился ожиданиями от битвы против Ортиса

В ночь на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе, американец Теофимо Лопес, проведет поединок против своего соотечественника Джемейна Ортиса.

Лопес высказал свое мнение о будущем сопернике, не обойдя стороной бой Ортиса против Василия Ломаченко.

«Прямо сейчас я полностью сконцентрирован на том, что мне предстоит сделать. Это бой против Джамейна Ортиса. Я не могу не заметить этого парня. Я не могу совершать те же ошибки, что и перед предыдущими своими боями. Сейчас все мысли о нем.

Мне приходится напоминать себе каждый день и каждую ночь, что это самый крутой парень, с которым мне предстоит встретиться. Это самый крутой парень. Этот парень прямо здесь разрушает все, над чем я так усердно работал, поэтому я не собираюсь никому ничего отдавать просто так.

Я должен оставаться с ним очень бдительным, когда выхожу на ринг. Я знаю, что встречаюсь с кем-то, у кого есть навыки, и его нельзя упускать из виду. Мы видели Ортиса против Василия Ломаченко, и он дал ему возможность побороться за свои деньги. Я думаю, он справился хорошо. Я думаю, их план на бой был хорошим. Это вся дистанция в 12 раундов», - сказал Лопес BoxingScene.

Лопес в июне 2023 года добыл убедительную победу над бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором единогласным решением судей. Ортис уступил Ломаченко единогласным решением судей.

Популярные новости
Медали Олимпиады-2024 будут с частичками Эйфелевой башни Новости Олимпийский игр Сегодня, 12:10 Медали Олимпиады-2024 будут с частичками Эйфелевой башни
ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца Новости футбола Сегодня, 12:03 ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца
ПСЖ покинет Парк де Пренс. Известна причина Новости футбола Сегодня, 11:00 ПСЖ покинет Парк де Пренс. Известна причина
УЕФА принял решение на счет отстранения Израиля и России от международных соревнований Новости футбола Сегодня, 10:59 УЕФА принял решение на счет отстранения Израиля и России от международных соревнований
В футболе введут карточку нового цвета. Что известно Новости футбола Сегодня, 10:58 В футболе введут карточку нового цвета. Что известно
Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА Новости футбола Сегодня, 04:05 Все расклады. Сегодня состоится жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:48 В Милане хотят пригласить бывшего тренера сборной Испании Новости бокса Сегодня, 13:17 Промоутер Усика поделился мыслями относительно боя против Фьюри Новости бокса Сегодня, 13:11 Теофимо Лопес поделился ожиданиями от битвы против Ортиса Новости футбола Сегодня, 12:49 Жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА 2024/2025: все результаты Новости футбола Сегодня, 12:28 ФОТО. Милан представил две версии четвертого комплекта формы Новости Олимпийский игр Сегодня, 12:10 Медали Олимпиады-2024 будут с частичками Эйфелевой башни Новости футбола Сегодня, 12:03 ВИДЕО. Премьер-лига объявила номинантов на лучший гол и сейв месяца Новости футбола Сегодня, 11:34 Стали известны претенденты на приз лучшему игроку АПЛ в январе Новости тенниса Сегодня, 11:05 ФОТО. Финалистка Australian Open 2021 перенесла операцию на колене Новости футбола Сегодня, 11:00 ПСЖ покинет Парк де Пренс. Известна причина
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Остенде – Антверпен прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Милуоки Бакс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Баскетбол 09 фев 2024 Брисбен Буллетс – Аделаида Сикерс прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Аделаида Юнайтед – Перт Глори прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Адана Демирспор – Касымпаша прогноз и ставки на матч 9 февраля Баскетбол 09 фев 2024 Ньюкасл Иглз — Каледония Гладиаторз прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Баскетбол 09 фев 2024 Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Боруссия Дортмунд – Фрайбург прогноз и ставки на матч 9 февраля Футбол 09 фев 2024 Салернитана – Эмполи прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года Футбол 09 фев 2024 Шемрок Роверс – Сент-Патрикс прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года