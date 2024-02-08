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Суровые меры. В ФИФА хотят ужесточить наказание за проявление расизма

Новости футбола Сегодня, 09:08
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Суровые меры. В ФИФА хотят ужесточить наказание за проявление расизма Суровые меры. В ФИФА хотят ужесточить наказание за проявление расизма

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время выступления на конгрессе УЕФА в Париже призвал к тому, чтобы наказывать техническими поражениями команды, если их болельщики будут уличены в проявлениях расизма на трибунах.

«Нам придется взять на себя ответственность. Нам следует наказывать команды, которые окажутся причастными к скандалам на расовой почве, техническими поражениями. Я также выступаю за досрочное прекращение матчей в случае инцидентов, связанных с расизмом.

Мы все знаем, что мир полон разногласий. За последние месяцы мы стали свидетелями нескольких неприятных инцидентов, и мы должны сделать все возможное, чтобы положить этому конец. Мы должны это искоренить. Нам следует взять ответственность за свои действия. Дисциплинарными последствиями должно стать техническое поражение для команды. Мы также должны применить уголовные санкции к провинившимся фанатам и запретить нарушителям посещать стадион», - высказался Инфантино.

В последнее время игра миллионов была омрачена сразу несколькими расистскими скандалами. В частности, в январе голкипер Милана Марк Меньян стал жертвой расистских выкриков в свой адрес с фанатской трибуны Удинезе. Французский вратарь даже покинул поле в знак протеста, а поединок не был возобновлен пока Меньян не вернулся в ворота.

В качестве наказания за поведение своих фанатов Удинезе провел следующий домашний матч против Монцы (0:0) без зрителей.

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