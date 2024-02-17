Смена тренера в Кристал Пэлас пока откладывается. Рой Ходжсон восстанавливается после госпитализации

Главный тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон был доставлен в больницу после потери сознания во время тренировки.

Это произошло во время того, как клуб принял расторгнуть соглашение с тренером и назначить на его места Оливера Гласнера. Тем не менее, в команде осознают деликатность объявления о назначении нового тренера, учитывая ситуацию, а это означает, что неясно, когда бывший тренер Айнтрахт Франкфурта будет утвержден на эту должность.

А это, в свою очередь, означает, что Гласнер, который подписал контракт до 2026 года не будет руководить командой на «Гудисон Парк» в матче 25-го тура Премьер-лиги против Эвертона.

Согласно даннымTheSun, Рой Ходжсон хорошо восстанавливается после госпитализации во время тренировки, хотя, согласно последним сообщениям клуба, он все еще ожидает результатов.

На данный момент Кристал Пэлас занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы, а своего будущего соперника опережают всего на пять балов, хотя Эвертон находится в зоне вылета.

Рой Ходжсон вернулся в Кристал Пэлас 21 марта прошлого года, подписав контракт до конца сезона. Летом договор был продлен еще на год. Ранее английский специалист уже возглавлял его нынешний клуб. Это было в период с 2017 по 2021 годы.