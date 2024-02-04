Сколько получили Мартинелли и Алиссон? Оценки за матч Арсенал - Ливерпуль

В центральном поединке 23-го тура в английской Премьер-лиге на поле лондонского Эмирейтса встретились Арсенал и Ливерпуль. Команды подошли к очному противостоянию в борьбе за титул и обе входили в топ-3 сильнейших коллективов АПЛ на данный момент.

«Канониры» провели отличный матч и закономерно добились победы. Счет открыл Сака, но перед самым перерывом мерсисайдцы отыгрались благодаря автоголу Габриэла. Во втором тайме победный гол забил Мартинелли, а окончательный счет на табло установил Троссард уже в компенсированное время.

После окончания поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам за этот матч. Лучшим игроком поединка был признан вингер Арсенала Габриэль Мартинелли (7.6). Также высокие оценки получили Райс, Жоржиньо, Макаллистер и Троссард (7.3). Худшим футболистом на поле был признан голкипер «красных» Алиссон (5.6), который причастен к двум мячам в свои ворота.

По версии портала Sofascore лучшими в матче признаны Мартинелли и Макаллистер (7.8), а также высоким баллом может похвастаться Мартин Эдегор (7.7). Главный антигерой матча Алиссон получил 6.2, а худшим на поле стал зашитник Ливерпуля Джо Гомес (6.1).