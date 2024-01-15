"Шутка и позор". Трансляция матча Кубка Африканских Наций исчезала на 15 минут

Во время матча первого тура Кубка Африканских Наций Сенегал - Гамбия на определенный период времени исчезла трансляция, сообщает Daily Mail.

Болельщиками не понравился такой подход и они назвали эту ситуацией "шуткой и позором". Сначала не было слышно только комментатора, а через 15 минут исчезла и картинка матча. Зрители со всего мира выражали трудности с просмотром матча на разных платформах.

Через несколько минут трансляцию снова включили, но вскоре после этого различные потоки, в том числе Sky Sports и Super Sport, исчезли. Телеканал Sky извинился за временную неисправность. Ведущая заявила, что мировая сеть не работает, поэтому нет картинки. Телеканал BeIN Sports добавил, что неисправность возникла из-за проблем со спутником.

Напомним, что в воскресном матче Египет едва спасся от поражения Мозамбика на КАН. Также добавим расписание и результаты турнира.