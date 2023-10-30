Шарлотт - Бруклин, Милуоки - Майами и Лейкерс - Орландо: анонс матчей НБА
Новости баскетбола 30 окт 2023, 11:40
Фото: https://twitter.com/NBA
В ночь с понедельника, 30 октября, на вторник, 31 октября, состоится еще один игровой день НБА. Шарлотт сыграет с Бруклином, Милуоки против Майами, Лейкерс примет Орландо и еще восемь поединков.
Daily Sport подготовил для вас расписание всех матчей этого игрового дня НБА. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени:
- Вашингтон - Бостон - 00:00
- Индиана - Чикаго - 00:00
- Шарлотт - Бруклин - 00:00
- Атланта - Миннесота - 00:30
- Торонто - Портленд - 00:30
- Мемфис - Даллас - 1:00
- Милуоки - Майами - 1:00
- Нью-Орлеан - Голден Стейт - 1:00
- Оклахома-Сити - Детройт - 1:00
- Денвер - Юта - 2:00
- Лейкерс - Орландо - 3:30
Напомним вам результаты предыдущего игрового дня НБА.
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