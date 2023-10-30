Шарлотт - Бруклин, Милуоки - Майами и Лейкерс - Орландо: анонс матчей НБА

В ночь с понедельника, 30 октября, на вторник, 31 октября, состоится еще один игровой день НБА. Шарлотт сыграет с Бруклином, Милуоки против Майами, Лейкерс примет Орландо и еще восемь поединков.

Daily Sport подготовил для вас расписание всех матчей этого игрового дня НБА. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени:

Вашингтон - Бостон - 00:00

Индиана - Чикаго - 00:00

Шарлотт - Бруклин - 00:00

Атланта - Миннесота - 00:30

Торонто - Портленд - 00:30

Мемфис - Даллас - 1:00

Милуоки - Майами - 1:00

Нью-Орлеан - Голден Стейт - 1:00

Оклахома-Сити - Детройт - 1:00

Денвер - Юта - 2:00

Лейкерс - Орландо - 3:30

Monday hoops ‼️ #KiaTipOff23



👀 Pistons and Thunder match up in battle of young 2-1 teams



🔥 Heat and Bucks face off in rematch of last season’s wild first-round Playoff series



📺￼: NBA TV, NBA App

📲￼: https://t.co/DqR5UWE862 pic.twitter.com/5BsBTcN5Zk — NBA (@NBA) October 30, 2023

Напомним вам результаты предыдущего игрового дня НБА.