Результаты НБА: Денвер побеждает в третий раз подряд, Фила снова выиграла без Хардена

В ночь с воскрсенья на понедельник в НБА состоится шесть поединков. Хьюстон Рокетс на своем паркете будет протовостоять Голден Стэйту, а Лос-Анджелес Лейкерс отправится в гости к Сакраменто Кингз.

Daily Sport предлагает вам расписание всех матчей сегодняшнего игрового дня. Добавим, что матчи начнутся по центральноевропейскому времени.

20:30 Оклахома - Денвер 95:128

00:00 Хьюстон - Голден Стэйт 95:106

00:00 Милуоки - Атланта - 00:00 110:127

00:30 Филадельфия - Портленд - 00:30 126:98

02:00 Клипперс - Сан-Антонио - 02:00 123:83

02:00 Сакраменто - Лейкерс - 02:00 132:127

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