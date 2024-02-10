Самый большой контракт. Промоутер Усика рассказал, сколько заработает украинец за бой с Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весеАлександра Усика рассказал, что контракт на бой против Тайсона Фьюри является самым большим в карьере украинца.

«Это будет самый большой контракт для Усика в его карьере. Так и должно быть. Это будет бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, с непобедимым чемпионом. Это очень большие деньги. Эта сумма намного больше, чем Владимир Кличко получил за победу над Поветкиным в Москве (17 миллионов долларов — ред)».

Этот поединок все хотят посмотреть. Но нужно построить коммуникацию между потребителем и каналом дистрибуции. Это сделать несложно, учитывая какой есть спрос. А спрос есть невероятный, как и спрос на билеты. Билетов уже нет, их негде взять. Я купил два билета в платинум, потому что не успел взять их в даймонд. Сейчас заходишь на сайты перекупщиков — 200 тысяч гривен за билет, 300 тысяч. В рингсайд — 1 миллион гривен стоит билет", - рассказал Красюк.

Изначально объединительный бой в супертяжелом весе планировался на 17 февраля, но Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.