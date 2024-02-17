Салах вернулся. Видео голов и обзор матча Брентфорд — Ливерпуль — 1:4

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль встречался с Брентфордом. Лидер таблицы с первых минут завладел игровым преимуществом и вскоре усилиями Дарвина Нуньеса открыл счет. В начале второго тайма Макаллистер забил в ворота хозяев второй гол, а вышедший на замену Салах сделал счет разгромным.

Брентфорд ответил точным ударом Тони, но в концовке пропустил еще раз — гол на счету Коди Гакпо. Интересно, что гол Салаха стал для него 15-м в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Больше египтянина забил только Холанд, у которого 16 точных ударов.

Ливерпуль сохранил первую позицию, а ничья в матче Ман Сити и Челси сыграла на руку «красным». Брентфорд разместился на 14-м месте в шести очках от зоны вылета.

Брентфорд - Ливерпуль - 1:4

Голы: Тоуни, 75 - Нуньес, 35, Макаллистер, 55, Салах 68, Гакпо, 86