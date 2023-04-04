Роналду принес "Аль-Насру" крупную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 17:06
Фото: твиттер "Аль-Насра"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии “Аль-Наср” на выезде разгромил “Аль-Адалу” со счетом 5:0.
Победу гостям принесли дубли Талиски и Криштиану Роналду, а также гол Аймана Яхьи.
“Аль-Наср”, набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Адала” с 17 очками осталась в зоне вылета на 15-й позиции.
“Аль-Адала” – “Аль-Наср” - 0:5 (0:1)
Голы: Роналду, 40 (с пенальти) - 0:1, Талиска, 55 - 0:2, Роналду, 66 - 0:3, Талиска, 78 - 0:4, Яхья, 90 - 0:5
“Аль-Наср”: Аль-Акиди (Росси, 90), Аль-Ганам (Аль-Авджами, 68), Альваро Гонсалес, Аль-Амри, Конан, Талиска, Луис Густаво, Аль-Наджи (Яхья, 20), Аль-Хайбари (Аль-Хассан, 90), Роналду, Гариб (Абдулла, 68).
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