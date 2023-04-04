Источник: Месси решил покинуть ПСЖ

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Аргентины Лионель Месси решил покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист не будет продлевать контракт, который истекает летом 2023 года. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно. Главным претендентом на аргентинца является его бывший клуб “Барселона”.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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