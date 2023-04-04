"Барселона" определила двух главных кандидатов "на выход" летом

"Барселона" может быть вынуждена расстаться с одним из своих футболистов, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

По данным издания Sport, сделка должна принести прибыль клубу, чтобы покрыть расходы на зарплаты.

В то же время уже точно известно, что каталонская команда не продаст Рафинью Диаса, Роберта Левандовски, Марк-Андре Тер-Штегена, Гави, Алехандро Бальде, Жюль Кунде и других ключевых игроков.

Источник отмечает, что главными кандидатами “на выход” являются Андреас Кристенсен и Франк Кесси.