Рекордная сумма. Сколько Швентек заработала за победу на Итоговом турнире WTA

Лучшая теннисистка мира Ига Швёнтек из Польши стала победительницей Финального турнира WTA, который проходил в Канкуне в этом году.

Стало известно, сколько она заработала денег на турнире в Мексике.

По ходу соревнований полячка выиграла все пять матчей, получив призовые в размере 3,078,000 долларов. Общий призовой фонд турнира составлял 9 миллионов долларов.

Важно отметить, что каждая теннисистка изначально получила почти за 200 тысяч только за выход на турнир.

Кроме того, Швентек получила по 198 тысяч долларов за каждую из трех побед в групповом этапе и 54,000 за выход в полуфинал.

Более того, еще 2,23 миллиона полячке заплатили за выход в финал п завоевание трофея.

Такие призовые стали самыми большими в карьере Швёнтек. Для сравнения, за триумф польской спортсменки Ролан Гаррос в этом году ей заплатили 2,3 миллиона. Всего за год она получила почти 10 миллионов евро.