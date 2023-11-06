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Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира

Новости тенниса Вчера, 23:15
Чумак Виталий эксперт Dailysports Чумак Виталий
Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира ФОТО: Fred Mullane

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) выиграла титул Итогового турнира WTA 2023, который проводился в Канкуне (Мексика).

В финале WTA Finals полька в двух сетах разгромила Джессику Пегулу (США, WTA 5).

WTA Finals 2023. Хард. Финал

Джессика Пегула (США) [5] – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 0:6

Это была 9-я встреча теннисисток. Ига выиграла 6-й очный поединок.

Свентек завершила Итоговый турнир WTA 2023 без поражений. Кроме побед в полуфинале и финале, у польки также 3 виктории в группе и 0 отданных сетов за турнир.

Винстрик Свентек составляет 11 матчей. До Итогового она выиграла титул на соревнованиях в Пекине.

Для Иги это 1-й титул WTA Finals в карьере. В прошлом году она остановилась на полуфинальной стадии.

В 2023 году на счету польки 6 титулов. Всего у лучшей теннисистки планеты теперь 17 трофеев в карьере.

Благодаря этой победе Ига сместила Арину Соболенко с первой строчки рейтинга WTA и завершила сезон первой ракеткой мира второй год подряд.

Видеообзор матча Джессика Пегула - Ига Свентек - 1:6, 0:6

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