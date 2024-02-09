Реал – Жирона. Ориентировочные составы и последние новости

Завтра, 10 февраля, на Сантьяго Бернабеу состоится один из главных матчей в Ла Лиге – Реал Мадрид сыграет против сенсационной Жироны. На основе данных из аналитических ресурсов, Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

Реал перед игрой страдает от очень серьезных проблем в центре обороны. Давид Алаба и Эдер Милитао не играют уже давно, а Начо Фернандес получил незначительное повреждение в последнем матче против Атлетико (1:1) и не успел восстановиться. Из номинальных центральных защитников Карло Анчелотти может рассчитывать только на Антонио Рюдигера. В этом сезоне Реал уже выпускал на этой позиции Дани Карвахаля и Орельена Тчуамени. Аналитики считают, что против Жироны сыграет молодой француз.

А вот Винисиус Жуниор, который травмировался на разминке перед матчем с Атлетико, уже восстановился и сможет завтра сыграть.

Кадровые проблемы Жироны ничуть не меньше. Из-за перебора желтых карточек матч пропустит основной центральный защитник Дэйли Блинд и опорный полузащитник Янхель Эррера. Также на скамейке запасных будет отсутствовать главный тренер команды Мичел, который был удален в матче против Реал Сосьедада (0:0).

Из-за травм матч пропустит центральный защитник Давид Лопес и фланговый полузащитник Тони Вилья.

Под вопросом было участие лучшего бомбардира Жироны Артема Довбика. Украинец пропускал предыдущий матч из-за болей в колене. Однако Довбик попал в заявку на матч.

Ориентировочный состав Реала

Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга, Беллингем – Винисиус Жуниор, Родриго

Ориентировочный состав Жироны

Гассанига – Коуто, Арнау Мартинес, Эрик Гарсия, Хуанпе, Мигель Гутьеррес – Циганков, Иван Мартин, Алейш Гарсия, Савио – Довбик

Напомним, после 23 туров Реал лидирует в Ла Лиге с 58 очками, а Жирона сенсационно отстает от него лишь на 2 очка.