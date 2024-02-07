Реал испытывает большие кадровые проблемы перед матчем с Жироной

Реал испытывает кадровые трудности перед матчем с Жироной.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, 7 февраля ни один из центральных защитников Сливочных не тренировался в общей группе. По индивидуальной программе занимались Антонио Рюдигер и Начо Фернандес.

Таким образом, в распоряжении Карло Анчелотти на данный момент просто не осталось номинальных центрбеков, поскольку Давид Алаба и Эдер Милитао по-прежнему в лазарете.

Также индивидуально занимался лидер Королевского клуба Винисиус Жуниор. Он провел сегодняшнюю тренировку в спортзале.

Центральный матч 24-го тура Ла Лиги между Реалом и Жироной состоится в субботу, 10 февраля. Недавно мы сообщали, что каталонская команда также испытывает проблемы перед поединком.