Без двух игроков и тренера против Реала. Ла Лига отклонила апелляцию Жироны
Новости футбола Сегодня, 09:03
Getty Images
Ла Лига отклонила апелляцию Жироны по поводу желтых карточек Дэйли Блинда и Янхеля Эрреры, которые они получили в матче проти Реал Сосьедада (0:0), сообщает Marca.
Это означает, что оба важных для Жироны футболиста пропустят важный матч Ла Лиги против Реала из-за перебора желтых карточек.
Также Жирона подавала апелляцию на удаление главного тренера команды Мичела, но и ее Ла Лига отклонила. Мичел пропустит не только матч против Реала, но и игру против Атлетика Бильбао.
Жирона после 23 туров сенсационно занимает второе место в Ла Лиге. Ее отставание от Реала составляет лишь 2 очка.
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