Без двух игроков и тренера против Реала. Ла Лига отклонила апелляцию Жироны

Ла Лига отклонила апелляцию Жироны по поводу желтых карточек Дэйли Блинда и Янхеля Эрреры, которые они получили в матче проти Реал Сосьедада (0:0), сообщает Marca.

Это означает, что оба важных для Жироны футболиста пропустят важный матч Ла Лиги против Реала из-за перебора желтых карточек.

Также Жирона подавала апелляцию на удаление главного тренера команды Мичела, но и ее Ла Лига отклонила. Мичел пропустит не только матч против Реала, но и игру против Атлетика Бильбао.

Жирона после 23 туров сенсационно занимает второе место в Ла Лиге. Ее отставание от Реала составляет лишь 2 очка.