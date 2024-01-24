Повторение пути Нагельсманна. Бавария может уволить главного тренера

Главный тренер Баварии Томас Тухель в ближайшее время может остаться без работы, сообщает Sport Bild.

Руководство мюнхенского клуба недовольно последними результатами команды, а среди футболистов растет недовольство методами немецкого тренера. Им не нравится, что Тухель дает слишком много тактических указаний, а также его публичная критика игроков во время пресс-конференции.

Во время тренировочных сборов в Португалии Тухель хотел исправить микроклимат в команде, но ему это не удалось.

Также отмечается, что боссы клуба недовольны регрессом молодых звезд команды под руководством Тухеля. Речь идет об Альфонсо Дэвисе и Джамале Мусиала.

Тухель возглавил Баварию в марте прошлого года, заменив Юлиана Нагельсманна, чье увольнение стало большой сенсацией. Под руководством Тухеля Бавария в последнем туре сумела выиграть Бундеслигу.

До Баварии Тухель тренировал Челси, ПСЖ, Боруссию Дортмунд и Майнц. Под его руководством Челси выиграл Лигу чемпионов-2021/22.

Напомним, на выходных Бавария неожиданно проиграла Вердеру (0:1).