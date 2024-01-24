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Полузащитник дортмундской Боруссии выбрал себе новый клуб

Новости футбола Сегодня, 03:25
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Полузащитник дортмундской Боруссии выбрал себе новый клуб Фото: Боруссия Дортмунд

Полузащитник дортмундской Боруссии Джованни Рейна в ближайшее время может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Фабрицио Романо, американец дал свое согласие на переход в Ноттингем Форрест на правах аренды, но переговорный процесс между клубами, который включает в себя обсуждение платы за аренду и оплату зарплаты ещё проходит.

Переходом 21-летнего Рейны занимается его новый агент Жорже Мендеш.

В нынешнем сезоне американец далеко не является игроком стартовой обоймы. Плеймейкер взял участие в 13 матчах «шмелей» во всех турнирах, лишь два из которых – в старте, отыграв суммарно 337 минут без результативных действий.

Transfermarkt оценивает полузащитника сборной США в 20 миллионов евро, а контрактом с Боруссией Рейна связан до июня 2025 года.

Ранее мы сообщали о том, что американцем интересуется марсельский Олимпик.

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Ноттингем Форрест Боруссия Д
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