Марсель нацелился на трансфер полузащитника дортмундской Боруссии

Несмотря на усиление линии полузащиты благодаря трансферам Исмайла Сарра и Илимана Ндиае, эти игроки не смогли оправдать доверие Дженнарро Гаттузо, потому Марсель ищет другие кандидатуры на позицию плеймейкера.

Её, по сообщению французского портала L’Équipe, олимпийцы нашли в лице полузащитника дортмундской Боруссии Джованни Рейна. Ныне возможность перехода ещё изучается и Марсель предложения по трансферу ещё не сделал.

Ранее Гаттузо подчеркивал, что приглашение ещё одного полузащитника может случиться уже в январе.

В нынешнем сезоне плеймейкер взял участие в 12 матчах «шмелей» во всех турнирах, лишь два из которых – в старте, отыграв суммарно 321 минуту без результативных действий.

Transfermarkt оценивает полузащитника сборной США в 20 миллионов евро, а контрактом с Боруссией Рейна связан до июня 2025 года.

Ранее мы сообщали, что «шмели» летом могут попрощаться с легендой клуба Марко Ройсом, который, как предполагается, перейдет в Боруссию из Мёнхенгладбаха.