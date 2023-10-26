Победа Майами Хит и триллер в Индианаполисе. Результаты НБА за 26 октября

В ночь с 25 на 26 октября были сыграны 12 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Еще два матча стартового тура прошли днем ранее.

Интересно, что вице-чемпион прошлого сезона Майами Хит добыл очень непростую победу над Детройт Пистонс. Встреча завершилась со счетом 103:102.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты за 26 октября

Индиана Пэйсерс — Вашингтон Уизардс — 143:120 (34:39, 39:29, 37:28, 33:24)

Нью Йорк Никс — Бостон Селтикс — 104:108 (18:30, 28:21, 27:31, 31:26)

Орландо Мэджик – Хьюстон Рокетс — 116:86 (29:20, 25:23, 33:26, 29:17)

Шарлотт Хорнетс – Атланта Хокс — 116:110 (25:29, 26:23, 27:21, 38:37)

Бруклин Нетс – Кливленд Кавальерс — 113:114 (32:37, 31:26, 24:27, 26:24)

Майами Хит – Детройт Пистонс — 103:102 (26:29, 32:18, 25:28, 20:27)

Торонто Рэпторс – Миннесота Тимбервулвз — 97:94 (25:25, 28:26, 20:23, 24:20)

Мемфис Гриззлис – Новый Орлеан Пеликанс — 104:111 (28:25, 19:32, 23:25, 34:29)

Чикаго Буллз – Оклахома-Сити Тандер — 104:124 (35:33, 20:28, 27:30, 22:33)

Юта Джаз – Сакраменто Кингз — 114:130 (24:32, 34:40, 29:33, 27:25)

Сан-Антонио Сперс – Даллас Маверикс — 119:126 (43:36, 25:28, 23:32, 28:30)

Лос-Анджелес Клипперс – Портленд Трэйл Блэйзерс — 123:111 (29:20, 38:27, 32:26, 24:38)