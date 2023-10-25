ВИДЕО. Голден Стэйт и Лос-Анджелес Лейкерс начали с поражений новый сезон НБА

В ночь на 25 октября состоялись два матча нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

В первой игре «Финикс Санз» в гостях встречался с «Голден Стэйт Уорриорз» и встреча закончилась неожиданной победой первых со счетом 108:014.

Ключевым игроком матча стал защитник «Финикс Санз» Девин Букер. По ходу встречи он набрал 32 очка, записал на свой счет шесть подборов и восемь результативных передач.

В составе гостей лучшим был Стефен Карри, на счету которого 27 очков и пять успешных подборов.

Во втором матче игрового дня «Денвер Наггетс» на своем паркете принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и добыл довольно уверенную победу. Встреча завершилась со счетом 119:107.

Лучшим игроком матча стал Никола Йокич из «Денвер Наггетс». Он записал на свой счет трипл-дабл: 29 очков, 13 подборов и 11 результативных передач.

В составе гостей лучшим стал Леброн Джеймс. Он записал в свой актив 21 очко.

Отметим, что в ночь на 26 октября состоятся еще 12 матчей нового сезона.