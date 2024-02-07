Переход Савио в Манчестер Сити заинтересовал органы АПЛ

Трансфервингера Жироны Савио, который принадлежит французскому Труа в Манчестер Сити, который пока что на уровне слухов, будет пристально рассмотрен органами английской Премьер-лиги.

Проблема в том, что все три клуба принадлежатCityFootballGroup,и,по сообщениюTheTelegraph, АПЛ будет рассматривать этот переход на предмет справедливой рыночной стоимости.

Согласно новым условиям, разработанным в 2021 году, клубы должны продемонстрировать совету директоров лиги «справедливую рыночную стоимость сделки».

Одним из ключевых элементов одобрения сделки с Савио станет оценка стоимости игрока для целей финансового фэйр-плей, причем со следующего сезона лига будет соответствовать новой системе оценки УЕФА.

Игрок будет оценен по «балансовой стоимости», что позволит «Сити» амортизировать оговоренное вознаграждение в течение всего срока действия контракта игрока.