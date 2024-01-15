Падение легенд. Вавринка и Маррей проиграли в первом круге Aus Open

Швейцарец Стэн Вавринка и британец Энди Маррей когда-то боролись за титулы турниров серии Большого шлема. Но сейчас оба ветерана мужского тенниса находятся не в лучших кондициях и вылетают уже в первом раунде австралийского Мейжора.

Вавринка, который сейчас занимает 56 место рейтинга АТР, в пяти сетах проиграл молодому французу Адриану Маннарино. Игра включала в себя пять сетов, но последний из них продлился менее 30 минут: Стэн не боролся за мячи и проиграл без шансов 0:6.

Адриан Маннарино - Стэн Вавринка 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0

Энди Маррею, у которого прямо сейчас 44-й номер рейтинга АТР, не удалось навязать борьбу аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри: британец проиграл свой матч в трех сетах. Только в первом из них Энди взял четыре гейма, в двух других - только по два.

Энди Маррей - Томас Мартин Этчеверри 4:6, 2:6, 2:6

Напомним, что Стэн Вавринка никогда не занимал первое место рейтинга АТР, но выиграл три турнира серии Большого шлема: Aus Open 2014, French Open 2015 и US Open 2016.

Энди Маррей 11 раз играл в финалах Мейджоров, но выиграл только три из них: US Open 2012. Wimbledon 2013 и Wimbledon 2016.