Впервые за 17 лет во втором круге турнира Большого шлема сыграют две 16-летние теннисистки

Первый круг Australian Open оказался очень успешным сразу для двух совсем юных теннисисток 2007 года рождения.

16-летняя россиянка Алина Корнеева переиграла испанку Сару Соррибес-Тормо (4:6, 6:3, 6:2), а ее ровесница из Чехии Бренда Фрухвиртова выбила румынку Ану Богдан (2:6, 6:4, 6:3).

Подобное произошло на турнире Большого шлема впервые з 2007 года, когда во второй круг Уимблдона пробились 16-летние Каролин Возняцки и Тамира Пашек.

2007 - With Brenda Fruhvirtova and Alina Korneeva now both claiming wins, it is the first time two 16-year-olds have won in a women's singles R128 at a Grand Slam since Wimbledon 2007 - Caroline Wozniacki and Tamira Paszek. Future.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/Hh8ElG2izX — OptaAce (@OptaAce) January 14, 2024

Во втором круге Корнеева сыграет с победительницей матча между Линдой Фрухвиртовой и Беатрис Хаддад Майя. Бренда Фрухвиртова сыграет против чемпионки Australian Open-2023 Арины Сабаленка.