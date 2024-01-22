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Очередной клуб включился в гонку за форварда Ювентуса

Новости футбола Сегодня, 12:42
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Очередной клуб включился в гонку за форварда Ювентуса Фото: football-fun-live.com / автор неизвестен

Форвард Ювентуса Мойзе Кин привлекает к себе внимание количество всё большего количества европейских клубов.

По сообщению Флориана Плеттенберга, в гонку за подписание итальянца вступил Байер. Ныне переговоры пребывают на начинающей стадии и окончательного решения по данному трансферу сейчас нет.

Ранее сообщалось об интересе к Кину со стороны Ренна, а самым близким к переходу 23-летнего нападающего является мадридский Атлетико. Именно на аренду в этот клуб дал согласие сам Кин.

Также о трансфере форварда высказывался спортивный директор Ювентуса Кристано Джунтоли, который заявил, что Мойзе привлекает к себе много запросов.

Текущий сезон неудачно складывается для Кина. В 12 матчах Серии А в нынешнем сезоне 23-летний нападающий не забил ни одного гола.

Ранее Кин также выступал за ПСЖ, Эвертон и Верону.

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