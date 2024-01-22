Очередной клуб включился в гонку за форварда Ювентуса
Форвард Ювентуса Мойзе Кин привлекает к себе внимание количество всё большего количества европейских клубов.
По сообщению Флориана Плеттенберга, в гонку за подписание итальянца вступил Байер. Ныне переговоры пребывают на начинающей стадии и окончательного решения по данному трансферу сейчас нет.
Ранее сообщалось об интересе к Кину со стороны Ренна, а самым близким к переходу 23-летнего нападающего является мадридский Атлетико. Именно на аренду в этот клуб дал согласие сам Кин.
Также о трансфере форварда высказывался спортивный директор Ювентуса Кристано Джунтоли, который заявил, что Мойзе привлекает к себе много запросов.
Текущий сезон неудачно складывается для Кина. В 12 матчах Серии А в нынешнем сезоне 23-летний нападающий не забил ни одного гола.
Ранее Кин также выступал за ПСЖ, Эвертон и Верону.