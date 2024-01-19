Спортивный директор Ювентуса оценил интерес к форварду команды

Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли рассказал об интересе к форварду туринцев Мойзе Кину со стороны мадридского Атлетико.

Как поведал Джунтоли в комментарииSkySportsItalia, игроком заинтересованы не только «матрасники»:

«Он игрок, у которого много запросов, и мы обсуждаем с его агентом, что делать для нашего общего блага. Но даже если он уйдет, наш рынок будет закрыт».

Ранее сам Джунтоли заявлял, что Ювентус в зимнее трансферное окно совершит лишь один трансфер – центрального защитника Лилля Тиагу Джало.

Пресса очень тесно связывала «старую синьору» с полузащитником Шахтёра Георгием Судаковым.

Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин заявил, что в нынешнее трансферное окно «горняки» отклонили предложение по 21-летнему игроку на сумму 40 миллионов евро.