Очередная травма. Манчестер Юнайтед потерял защитника, который только недавно вернулся в строй

Центральный защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес снова угодил в лазарет.

Аргентинец травмировал колено в недавнем матче против Вест Хэма (3:0). Главный тренер Красных дьяволов Эрик тен Хаг, рассказал, что ориентировочный срок восстановления защитника составляет два месяца.

Мартинес только в середине января вернулся в строй после предыдущей травмы. В текущем сезоне аргентинец сыграл 20 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Также не сможет рассчитывать тен Хаг в матче с Астон Виллой на Аарон Ван-Биссаку, который получил повреждение на тренировке на этой неделе.

Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В воскресенье, 11 февраля, манкунианцы сыграют против Астон Виллы.