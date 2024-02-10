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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 06:47
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Ориентировочные составы и последние новости Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Ориентировочные составы и последние новости

В воскресенье, 11 февраля, состоится всего два матча в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги, одним из которых будет противостояние Астон Виллы и Манчестер Юнайтед.

Для обеих команд этот матч довольно важен в борьбе за зону еврокубков. Астон Вилла на данный момент располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, а вот «красные дьяволы» на шестой и не попадают даже в Лигу Европы.

Многие известные ресурсы, такие как Sofascore, Fotmob, Besoccer и Whoscored, уже выдвинули свои предположения о возможных стартовых составах каждого из коллективов.

В первую очередь отметим, что у каждой из команд есть потери среди игроков.

На «Вилла Парк» хозяевам не помогут Эмильяно Буендиа, Джон Дуран, Эзри Конса и Тайрон Мингс, а также под вопросом остается участие Люка Диня. Все игроки, получив различные травмы пребывают в лазарете.

У Манчестер Юнайтед также четыре игрока травмированы, а именно: Аарон Ван-Биссака, Тайрелл Маласия, Антони Марсьяль и Лисандро Мартинес. Помимо этого, Мейсон Маунт, возможно, не сможет помочь своей команде.

Все вышеупомянутые источники сошлись во мнении касательно оборонительной линии Астон Виллы. На воротах неизменный Эмилиано Мартинес, а в защите Алекс Морено, Клеман Лангле, Диего Карлос и Мэтти Кэш.

Разногласия у источников возникли в полузащите, а именно на правом фланге. По версии Sofascore, Besoccer и Whoscored там сыграет Леон Бейли, а Fotmob ставит на это место Джейкоба Рэмзи. Остальная линия полузащиты стабильна: Джон Макгин, Дуглас Луис и Бубакар Камара.

Никто из источников не сомневается, что в нападении сыграет Олли Уоткинс, а вот кто ему поможет также остается под вопросом. Fotmob и Whoscored считают, что это будет Мусса Диаби, а Sofascore и Besoccer, что Юри Тилеманс.

  • Ориентировочный состав Астон Виллы:

Мартинес - Морено, Лангле, Карлос, Кэш - Макгин, Луис, Камара, Бейли/Рэмзи – Диаби/Тилеманс, Уоткинс

В составе Манчестер Юнайтед также нет однозначного мнения, какой выбор сделает Эрик тег Хаг. На воротах однозначно будет Андре Онана, а в защите Люк Шоу и Диогу Даллот на флангах. В центре обороны все ставят Гарри Магвайра, а вот кто поможет англичанину остается под вопросом. По мнению Sofascore, Fotmob и Whoscored это будет Рафаэль Варан, а по версии Besoccer – Лисандро Мартинес, не смотря на его повреждение.

Линия полузащиты и атаки у команды стабильна и все источники сошлись во мнении, кто там сыграет.

В полузащите будут Каземиро, Кобби Мейну, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд. Единственным нападающим, скорее всего, тен Хаг поставит Расмуса Хёйлунна.

  • Ориентировочный состав Манчестер Юнайтед:

Онана – Шоу, Магвайр, Варан/Мартинес, Даллот – Каземиро, Мейну – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Хёйлунн

Напомним, что начало поединка запланировано на 17:30 по среднеевропейскому времени. Мы подготовили для вас информацию, где вы сможете посмотреть этот матч в вашей стране.

Sofascore

Ориентировочный состав команд на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтедпо версии Sofascore

Fotmob

Ориентировочный состав команд на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтедпо версии Fotmob

Whoscored

Ориентировочный состав команд на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтедпо версии Whoscored
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Астон Вилла Манчестер Юнайтед Премьер-лига Англия
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